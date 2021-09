L’Europa sale con Wall Street | occhi su Fed

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un’ottima performance. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l’S&P-500, in attesa di stasera, quando la Fed emetterà il proprio verdetto di politica monetaria. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,76%. Lo Spread migliora, toccando i +99 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,66%. Tra le principali Borse europee tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell’1,03%, in luce Londra, con un ampio progresso dell’1,47%, e andamento positivo per ...