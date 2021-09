L’ESA sceglie una città italiana per creare 65 nuove imprese nel settore aerospaziale | Italia sempre più protagonista

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 22 settembre 2021), l’agenzia europea spaziale, seconda solamente alla Nasa, punta moltissimo sull’e lo si capisce chiaramente dalla decisione di realizzare a Torino, capoluogo del Piemonte, ben 65nel: vi spieghiamo tutto in questo servizio. Esa e Torino: pronte 65 startup (Foto Mole24)La notizia, riportata dal quotidiano La Stampa, è sintomo di quanto il nostro Paese non sia solamente la nazione delle moda, del buon cibo, del turismo e del design, ma anche della tecnologia, ed in particolare, di quella applicata allo spazio. Diverse sono infatti le startup delche sorgeranno nei prossimi anni all’ombra della Mole, il simbolo dell’ex capitale, tra l’altrogià scelta ...