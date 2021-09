L’English touring opera silura 14 musicisti bianchi. “Dobbiamo aumentare la diversità” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Londra, 22 set — L’English touring opera dà il benservito a 14 musicisti bianchi in ossequio all’undicesimo comandamento — quello delle tavole della Legge politicamente corretta: «aumentare la diversità etnica, costi quel che costi» o Whatever it takes, per rifare il verso al nostro algido premier. L’English touring opera manda in soffitta 14 musicista bianchi Il salato conto dell’inclusione delle «quote nere» nell’ensemble dell’ente l’hanno pagato i 14 sventurati – di età compresa tra 40 e 66 anni – a cui è stato gentilmente notificato che i contratti con la compagnia non verranno rinnovati a partire dalla primavera del 2022. Questo perché, viene spiegato nella missiva di congedo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Londra, 22 set —dà il benservito a 14in ossequio all’undicesimo comandamento — quello delle tavole della Legge politicamente corretta: «laetnica, costi quel che costi» o Whatever it takes, per rifare il verso al nostro algido premier.manda in soffitta 14 musicistaIl salato conto dell’inclusione delle «quote nere» nell’ensemble dell’ente l’hanno pagato i 14 sventurati – di età compresa tra 40 e 66 anni – a cui è stato gentilmente notificato che i contratti con la compagnia non verranno rinnovati a partire dalla primavera del 2022. Questo perché, viene spiegato nella missiva di congedo ...

