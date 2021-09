L'Empoli torna a vincere sempre in trasferta; colpo in casa del Cagliari, battuto 2-0 (Di giovedì 23 settembre 2021) L'esordio casalingo di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari si chiude con una sconfitta per 2-0 contro l'Empoli di Andreazzoli. Reduce dal pareggio esterno contro la Lazio, la formazione sarda soffre e incassa un gol per tempo: apre Di Francesco, chiude Stulac. Dopo due sconfitte consecutive, l'Empoli non cambia atteggiamento: cerca il fraseggio e nel primo tempo domina il possesso palla con picchi di quasi il 60%; cerca la profondità e la trova costantemente con Pinamonti, preferito a Cutrone. La novità rispetto alle ultime due uscite però è la titolarità di Federico Di Francesco che al 29?, su assist di Haas, firma il decimo gol in carriera in Serie A con un tiro sporcato da Ceppitelli quel che basta per ingannare Cragno. Se l'Empoli è una macchina collaudata, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) L'esordiolingo di Walter Mazzarri sulla panchina delsi chiude con una sconfitta per 2-0 contro l'di Andreazzoli. Reduce dal pareggio esterno contro la Lazio, la formazione sarda soffre e incassa un gol per tempo: apre Di Francesco, chiude Stulac. Dopo due sconfitte consecutive, l'non cambia atteggiamento: cerca il fraseggio e nel primo tempo domina il possesso palla con picchi di quasi il 60%; cerca la profondità e la trova costantemente con Pinamonti, preferito a Cutrone. La novità rispetto alle ultime due uscite però è la titolarità di Federico Di Francesco che al 29?, su assist di Haas, firma il decimo gol in carriera in Serie A con un tiro sporcato da Ceppitelli quel che basta per ingannare Cragno. Se l'è una macchina collaudata, il ...

barinewstv : Serie A, il Milan batte il Venezia e torna in vetta. Empoli corsaro a Cagliari - deanhogws : Empoli ma vaffanculo sinceramente, torna a fare schifo - Nazione_Empoli : Il cuore della 'San Paolo' torna a battere La libreria inaugurata dal cardinale Bassetti - ToscanaAmbiente : Plastic Free Empoli, si torna a caccia di rifiuti. Domenica 26 settembre data nazionale - Acquis_view : Questa occasione mi torna utile per ricordare quella volta in cui girando per via Cola Di Rienzo vidi una ragazza c… -