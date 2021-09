Le scuole cercano insegnanti, buone notizie. Docenti.it (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non solo le nomine da GPS sono quasi al termine, ma c’è una notizia ancor più ghiotta. Ci sono infatti ottime notizie per tutti i supplenti in attesa di chiamata dalle scuole. Qual è la notizia migliore che possa ricevere un docente che aspetta la convocazione? Cattedre e posti che continuano a liberarsi. Posti assegnati L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non solo le nomine da GPS sono quasi al termine, ma c’è una notizia ancor più ghiotta. Ci sono infatti ottimeper tutti i supplenti in attesa di chiamata dalle. Qual è la notizia migliore che possa ricevere un docente che aspetta la convocazione? Cattedre e posti che continuano a liberarsi. Posti assegnati L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Le scuole cercano insegnanti, buone notizie. - Carlo_A_Macc : RT @GuiducciLuigi: Mi spiegate perché le scuole controllano i green pass dei prof anche al pomeriggio? I dirigenti cercano in tutti i modi… - Marge81046787 : @virginiaraggi @gualtierieurope La discarica a Roma c'è. Basta girare per strade con marciapiedi invasi dalle erbac… - DomLuxembourg : @HuffPostItalia @KRISKSB Bha ...dove vivo adesso è esattamente il contrario. Si cercano persone non vaccinate per a… - g_zerbato : RT @GuiducciLuigi: Mi spiegate perché le scuole controllano i green pass dei prof anche al pomeriggio? I dirigenti cercano in tutti i modi… -