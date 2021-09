“Le pietre parlano” | terza edizione per la docuserie su Tv2000

(Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA – Torna su“Le”, ladi Alessandro Sortino, condotta dall’autore insieme a Claudia Benassi, in onda mercoledì 29 settembre, 6 e 13 ottobre alle ore 21.40. Giunto alla, il programma racconta la Roma dei cristiani del terzo secolo. Prosegue dunque il racconto della storia della Chiesa di Roma ai tempi dell’impero romano, attraverso il viaggio nei luoghi che conservano la memoria dei fatti, tra archeologia, arte e memoria devozionale. In tre puntate, i drammatici ed eroici fatti del terzo secolo dell’era cristiana. Da una parte la Chiesa non riesce più a stare nascosta: per sua natura tende ad emergere e portare alla luce la sua testimonianza, approfittando dei momenti di relativa tolleranza da parte di chi amministra il potere. ...

Torna su Tv2000 "Le pietre parlano", la docuserie di Alessandro Sortino, condotta dall'autore insieme a Claudia Benassi, in onda mercoledì 29 settembre, 6 e 13 ottobre alle ore 21.40. Giunto alla terza edizione, il ...