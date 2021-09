Le pagelle di Milan - Venezia | Brahim Diaz decisivo | Theo Hernandez cambia la partita

(Di mercoledì 22 settembre 2021) MAIGNAN 6 Nessuna intervento miracoloso, nessuna parata, almeno una notte la dorme tranquilla… KALULU 6 Spinge ma senza mai troppa convinzione. Ha una grande occasione per buttarla dentro ma ...

Ritmo basso, troppo basso per questoche deve andare a mille e superare il Napoli almeno per una notte TONALI 6 Il titolare è lui. Il comando delle manovre toccano solo a lui. Ma con il Venezia ...APPROFONDIMENTI LE- Venezia, i voti: Bennacer (7) accende la luce a San Siro,... SERIE A Albastano 45' contro il Venezia: decisivi i cambi di... SPORT Juve -, l'esultanza ...Impegno interno per il Milan che nella 5ª giornata di Serie A ha giocato con il Venezia tra le mura amiche dello stadio San Siro: le pagelle dei rossoneri.MAIGNAN 6Praticamente inoperoso, si fa sempre ...MAIGNAN 6 Nessuna intervento miracoloso, nessuna parata, almeno una notte la dorme tranquilla… KALULU 6 Spinge ma senza mai troppa convinzione. Ha una grande occasione ...