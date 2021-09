Le mafie vogliono mettere le mani sul Pnrr (Di mercoledì 22 settembre 2021) : lo sostiene la Dia. La relazione della DIA (Direzione investigativa antimafia) sul secondo semestre del 2020 rivela che il prossimo obiettivo delle organizzazioni mafiose potrebbe essere il Pnrr. I fondi in arrivo per l’Italia, infatti, potrebbero essere intercettati dalle mafie, grazie ai clan e alle loro capacità Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) : lo sostiene la Dia. La relazione della DIA (Direzione investigativa antimafia) sul secondo semestre del 2020 rivela che il prossimo obiettivo delle organizzazioni mafiose potrebbe essere il. I fondi in arrivo per l’Italia, infatti, potrebbero essere intercettati dalle, grazie ai clan e alle loro capacità

