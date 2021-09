Le Iene | Madame nuova conduttrice?

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Come annunciato qualche giorno fa, nellaedizione de “Le” saranno 10 leche, puntata dopo puntata, affiancheranno Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Dopo i nomi di Federica Pellegrini oggi è spuntata anche quello di. La cantante diventerà una Iena? Qualche giorno fa sul profilo ufficiale del programma “Le”, è spuntato un misterioso post in cui si annunciava l’arrivo di dieci donne che presto accompagneranno il conduttore del programma, Nicola Savino, nelle varie puntate. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, infatti, la donna non sarà sostituito con una collega fissa ma con varie figure che accompagneranno il pubblico tra scoop e servizi vari. Per ora non si sa molto dei volti scelti per lastagione, se non che saranno sicuramente ...