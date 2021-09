"Le Foreste per le foreste", camminata nel parco nazionale del Casentino (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con il programma "Da Foresta a foresta" si concretizza l'adesione del parco nazionale delle foreste casentinesi alla campagna AMAzzonia del COSPE, O. N. G. presente in 25 paesi del mondo, con circa ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con il programma "Da Foresta a foresta" si concretizza l'adesione deldellecasentinesi alla campagna AMAzzonia del COSPE, O. N. G. presente in 25 paesi del mondo, con circa ...

Advertising

paolo_capriotti : RT @FERFA_forestale: non finiremo mai di dirlo, ma per lo Stato italiano il vero vaccino a protezione delle foreste e di tutto l'ecosistema… - michelepace324 : RT @FERFA_forestale: non finiremo mai di dirlo, ma per lo Stato italiano il vero vaccino a protezione delle foreste e di tutto l'ecosistema… - SAPAFER : RT @FERFA_forestale: non finiremo mai di dirlo, ma per lo Stato italiano il vero vaccino a protezione delle foreste e di tutto l'ecosistema… - fabrizia_alb : @pierpi13 Nel mio condominio c'erano un Sacro di Birmania, un Norvegese delle Foreste, il mio ??Bastardo di Fiumana,… - FERFA_forestale : non finiremo mai di dirlo, ma per lo Stato italiano il vero vaccino a protezione delle foreste e di tutto l'ecosist… -