Le conseguenze sull' organo sessuale maschile Covid e vaccini | Gallavotti inquietante | Video

Il vaccino interferisce con la gravidanza e la vita sessuale? La biologa Barbara Gallavotti, ospite fissa di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, sgombera il campo da complotti e sospetti: "Sembra proprio di no - risponde la professoressa alla domanda del padrone di casa -, in realtà a pesare è purtroppo sempre la malattia, il Coronavirus". Ad esempio, la fertilità maschile: "Sembra che la malattia possa causare dei problemi nel funzionamento dell'organo maschile, perché per funzionare al meglio ha bisogno di una corretta circolazione sanguigna e purtroppo il Covid può interferire pesantemente sulla salute della stessa circolazione. Sul ciclo mestruale femminile, ci sono stati casi di alterazione che secondo gli esperti potrebbero essere causati dallo stress."

