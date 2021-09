LDA, figlio di D’Alessio, in lacrime ad Amici: “Pensano sia tutto bello, ma ho dei vuoti dentro” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Luca D’Alessio incontra per la prima volta Rudy Zerbi, il suo coach in questa prima fase dell’esperienza ad Amici. Il 18enne parlando di sé e della sua passione per la musica e la scrittura non è riuscito a trattenere l’emozione e tra le lacrime ha rivelato: “Sembra tutto bello dall’esterno, ma non è così”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lucaincontra per la prima volta Rudy Zerbi, il suo coach in questa prima fase dell’esperienza ad. Il 18enne parlando di sé e della sua passione per la musica e la scrittura non è riuscito a trattenere l’emozione e tra leha rivelato: “Sembradall’esterno, ma non è così”. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Rodica17957578 : RT @fanpage: #Amici21, LDA si lascia andare alle sue fragilità - aviola59 : Per tutti quelli che stanno scrivendo che Luca (LDA) è un trapper per sminuirlo: siete patetici quanto quelli che g… - infoitcultura : LDA, figlio di D’Alessio, in lacrime ad Amici: “Pensano siano tutto bello, ma ho dei vuoti dentro” - terry_mian : Con tutto rispetto per LDA MA, se vai ad un programma Grande come Amici e dici che cmq sei il. Figlio di... Nn puo… - infoitcultura : Amici: LDA è il figlio di Gigi D'Alessio e zittisce la Pettinelli -