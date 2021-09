Lazio, guai per Sarri: salta Torino e derby (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sembra non esserci pace in questo avvio di stagione per Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo un avvio di stagione complicato e altalenante infatti il tecnico deve fare i conti anche con l’infortunio del neo acquisto Mattia Zaccagni. Il trequartista salterà sicuramente il Torino e con molte probabilità anche il derby romano. Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla società biancoceleste: “Lo Staff Medico comunica che Mattia Zaccagni ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. . Si attendono aggiornamenti per stabilire la reale entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sembra non esserci pace in questo avvio di stagione per Maurizio, tecnico della, dopo un avvio di stagione complicato e altalenante infatti il tecnico deve fare i conti anche con l’infortunio del neo acquisto Mattia Zaccagni. Il trequartista salterà sicuramente ile con molte probabilità anche ilromano. Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla società biancoceleste: “Lo Staff Medico comunica che Mattia Zaccagni ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. . Si attendono aggiornamenti per stabilire la reale entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio guai Ibrahimovic fissa il rientro: obiettivo Champions League Zlatan Ibrahimovic sembra essere entrato in un calvario di guai muscolari ed affanni fisici che lo ... Il tutto sembrava essere lasciato alle spalle con l'ingresso ed il gol decisivo in Milan - Lazio. ...

Spari in carcere a Frosinone, il pistolero è il ras dei Balzano ... alias "'o nir", non riesca a tenersi lontano dai guai. È lui, infatti, il responsabile dell'... riferisce il provveditore delle Carceri del Lazio Carmelo Cantone parlando del detenuto al centro del ...

L’infortunio mette nei guai la Lazio: rischia di saltare anche il derby SerieANews Milan, troppi infortuni: scatta l'allarme in vista della Champions League La squadra di Stefano Pioli vola in campionato, ma in casa Milan cresce la preoccupazione per i tanti guai muscolari: Giroud e Ibrahimovic a rischio per la partita contro l'Atletico Madrid.

L’infortunio mette nei guai la Lazio: rischia di saltare anche il derby A quattro giorni dalla stracittadina appare complicato immaginare una ripresa dell’ex Verona in tempo per la sfida di domenica pomeriggio. LEGGI ANCHE >>> Ancora brutte notizie per la Lazio: Sarri sar ...

