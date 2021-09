Lazio | avvocato Gentile | “Squalifica di Sarri eccessiva e superficiale | abbiamo denunciato l’arbitro”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “un po’? La verità processuale è scritta il rapporto delil quale lascia intendere che Ibrahimovic abbia aggredito Lucas Leiva eera solo intervenuto per calmare gli animi. Da lì sembra che un giocatore del Milan abbia preso in giro il tecnico, causando uno scambio verbale”. A Radio Punto Nuovo l’della, Gianmichele, interviene così sul caso dellaper due giornate inflitta a Maurizio: “Nel corridoio dello spogliatoiosi lamenta condicendo che non può consentire di farsi prendere in giro da un ragazzino e alla fine è stata verbalizzata una bestemmia del tecnico toscano. Crediamo ci sia ...