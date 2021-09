Lavori sull’Ardeatina | novità sul cambio di viabilità all’altezza del cantiere | tutte le info

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La Città metropolitana di Roma, Dipartimento, aveva comunicato l’inizio deidi pavimentazione della S.P. Ardeatina a partire dal giorno 22 settembre 2021 in orario notturno e con l’istituzione del senso unico direzione Roma. Problematiche sopraggiunte in questi giorni non permettono di proseguire congiuntamente con idi rifacimento della pavimentazione. Per cui non verrà inizialmente istituito il senso unico in orario notturno direzione Roma con restringimento della carreggiata, ma si procederà con senso unico alternato nel tratto interessato dal. Iproseguiranno sia in orario notturno che diurno al fine di ultimare celermente gli interventi necessari. Sarà cura di questa Amministrazione avvertire tutti i destinatari della presente della risoluzione delle ...