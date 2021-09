Lavori gravosi e Super Ape Social: riforma pensioni soft all’orizzonte? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Governo è conscio che non è possibile, almeno al momento, dare luogo ad una riforma pensioni davvero di ampio respiro. Mancano infatti le coperture necessarie a garantirne l’attuazione. Se pertanto il ritorno alla legge Fornero dal 2022 pare ormai cosa (quasi) certa, vero è che si sta lavorando al fine di allargare l’Ape Social a più categorie di lavoratori, rispetto a quelle attualmente comprese nell’incentivo. L’Ape Social consiste in un anticipo pensionistico con indennità-ponte erogato dall’INPS. In questi ultimi giorni, la Commissione istituzionale sui Lavori gravosi, presieduta dall’ex ministro Cesare Damiano, ha approvato il documento, che a questo punto il ministero del Lavoro trasmetterà per l’esame dell’Esecutivo e delle Camere, ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Governo è conscio che non è possibile, almeno al momento, dare luogo ad unadavvero di ampio respiro. Mancano infatti le coperture necessarie a garantirne l’attuazione. Se pertanto il ritorno alla legge Fornero dal 2022 pare ormai cosa (quasi) certa, vero è che si sta lavorando al fine di allargare l’Apea più categorie di lavoratori, rispetto a quelle attualmente comprese nell’incentivo. L’Apeconsiste in un anticipostico con indennità-ponte erogato dall’INPS. In questi ultimi giorni, la Commissione istituzionale sui, presieduta dall’ex ministro Cesare Damiano, ha approvato il documento, che a questo punto il ministero del Lavoro trasmetterà per l’esame dell’Esecutivo e delle Camere, ...

