Latina, enorme incendio invade le strade e raggiunge le abitazioni (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’incendio che sta terrorizzando i cittadini di Latina sembrerebbe essere partito da via Regione Veneto, per poi raggiungere le abitazioni della città. Sono bruciati anche i pini e questo ha portato a temere il peggio per gli inquilini delle abitazioni. Il fuoco è arrivato fino a Via di Don Sturzo. L’incendio a Latina Sono stati molti gli inquilini e i residenti che terrorizzati dalle fiamme hanno cominciato ad abbandonare progressivamente le abitazioni, fuggendo in auto o a piedi. Molti sono stati anche coloro che con secchi pieni d’acqua e con dei tubi hanno tentato di aiutare come potevano. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno iniziato a spegnere l’incendio partendo da via Isonzo, mentre la Protezione Civile ha aggredito le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’che sta terrorizzando i cittadini disembrerebbe essere partito da via Regione Veneto, per poire ledella città. Sono bruciati anche i pini e questo ha portato a temere il peggio per gli inquilini delle. Il fuoco è arrivato fino a Via di Don Sturzo. L’Sono stati molti gli inquilini e i residenti che terrorizzati dalle fiamme hanno cominciato ad abbandonare progressivamente le, fuggendo in auto o a piedi. Molti sono stati anche coloro che con secchi pieni d’acqua e con dei tubi hanno tentato di aiutare come potevano. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno iniziato a spegnere l’partendo da via Isonzo, mentre la Protezione Civile ha aggredito le ...

Advertising

CorriereCitta : Latina, enorme incendio invade le strade e raggiunge le abitazioni - latina24ore : VIDEO Enorme incendio in via Isonzo, residenti in strada e McDonald’s sgomberato - EnricoBarbini : Uno sguardo attento al nostro lungomare.Terra fertile da valorizzare, intrisa di sogni e passioni di coloro che quo… - Manu61318556 : @st1zzita @AlbiIndecente che sogno è oro senza playlist di spotify gia è un risultato enorme?? ho amato questa produ… - akureyr1 : pensavo di aver trovato i riassunti di letteratura latina e invece è un coso enorme di 300 pagine ok -

Ultime Notizie dalla rete : Latina enorme Itinerari di Cinema, i film delle frazioni nel teramano: il programma Sono stati inseriti film dell'Est Europa, dell'America latina, dell'Asia e del mondo arabo. Oltre ... Anni dopo, divenuto un enorme toro, Ferdinand mantiene la sua indole pacifica, ma a causa di un ...

Cibo, salute, ripresa: al Food Summit Onu la svolta alimentare ... SDGs) definiti dall'Onu nel 2015", spiega Paolo Silveri, Country Director per l'America Latina e ... Alla tragedia di 4,6 milioni di morti per Covid a livello globale, si aggiunge la spesa enorme che i ...

Latina, enorme incendio invade le strade e raggiunge le abitazioni Il Corriere della Città Latina, enorme incendio invade le strade e raggiunge le abitazioni L’incendio che sta terrorizzando i cittadini di Latina sembrerebbe essere partito da via Regione Veneto, per poi raggiungere le abitazioni della città. Sono bruciati anche i pini e questo ha portato a ...

VIDEO Enorme incendio in via Isonzo, residenti in strada e McDonald’s sgomberato Un enorme incendio ha colpito la zona di via Isonzo, via dell’Agora e via Regione Veneto. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle abitazioni all’incrocio tra via Isonzo e via dell’Agora. Il McDonald’s ...

Sono stati inseriti film dell'Est Europa, dell'America, dell'Asia e del mondo arabo. Oltre ... Anni dopo, divenuto untoro, Ferdinand mantiene la sua indole pacifica, ma a causa di un ...... SDGs) definiti dall'Onu nel 2015", spiega Paolo Silveri, Country Director per l'Americae ... Alla tragedia di 4,6 milioni di morti per Covid a livello globale, si aggiunge la spesache i ...L’incendio che sta terrorizzando i cittadini di Latina sembrerebbe essere partito da via Regione Veneto, per poi raggiungere le abitazioni della città. Sono bruciati anche i pini e questo ha portato a ...Un enorme incendio ha colpito la zona di via Isonzo, via dell’Agora e via Regione Veneto. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle abitazioni all’incrocio tra via Isonzo e via dell’Agora. Il McDonald’s ...