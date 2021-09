Lasciami entrare: Showtime produrrà la serie con star Demián Bichir (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il romanzo Lasciami entrare diventerà una serie tv con protagonista Demián Bichir, di cui Showtime ha ordinato la prima stagione. Lasciami entrare diventerà una serie tv: il nuovo adattamento del romanzo scritto da John Ajvide Lindqvist, racconto già approdato sul grande schermo, avrà come star l'attore Demián Bichir. La prima stagione ordinata da Showtime sarà composta da dieci puntate e le riprese inizieranno nei primi mesi del 2022 a New York. Lo show ispirato a Lasciami entrare avrà nel proprio cast, oltre a Demián Bichir, anche Anika Noni Rose, Grace Gummer, Madison Taylor Baez, Kevin Carroll, Ian ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il romanzodiventerà unatv con protagonista, di cuiha ordinato la prima stagione.diventerà unatv: il nuovo adattamento del romanzo scritto da John Ajvide Lindqvist, racconto già approdato sul grande schermo, avrà comel'attore. La prima stagione ordinata dasarà composta da dieci puntate e le riprese inizieranno nei primi mesi del 2022 a New York. Lo show ispirato aavrà nel proprio cast, oltre a, anche Anika Noni Rose, Grace Gummer, Madison Taylor Baez, Kevin Carroll, Ian ...

