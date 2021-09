L’apertura del Mundo Deportivo e Sport sul futuro di Koeman: “Conto alla rovescia” (Di mercoledì 22 settembre 2021) futuro tutto da scrivere per Ronaldo Koeman. L’allenatore del Barcellona, dopo il deludente inizio di stagione, non è più certo di restare sulla panchina dei blaugrana. Il tecnico olandese non dovrà fallire il match di giovedì sera contro il Cadice. Nelle prime pagine di oggi, i quotidiani catalani, Sport e Mundo Deportivo hanno dedicato L’apertura proprio al destino di Koeman.Sport ha titolato così: “Conto alla rovescia”, sulla stessa linea d’onda il Mundo Deportivo: “Partita dopo partita“, il giornale ha indicato anche i possibili nomi per la sostituzioni: “Xavi o il ct del Belgio Roberto Martinez sono in pole”. Foto: Prima pagina Sport L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021)tutto da scrivere per Ronaldo. L’allenatore del Barcellona, dopo il deludente inizio di stagione, non è più certo di restare sulla panchina dei blaugrana. Il tecnico olandese non dovrà fallire il match di giovedì sera contro il Cadice. Nelle prime pagine di oggi, i quotidiani catalani,hanno dedicatoproprio al destino diha titolato così: “”, sulla stessa linea d’onda il: “Partita dopo partita“, il giornale ha indicato anche i possibili nomi per la sostituzioni: “Xavi o il ct del Belgio Roberto Martinez sono in pole”. Foto: Prima paginaL'articolo ...

Advertising

fattoquotidiano : Gkn, revocata l’apertura dei licenziamenti collettivi. Tribunale: “Statuto dei lavoratori violato. Sindacati tenuti… - MicheleSpina20 : RT @LAC_nocaccia: #TAR accoglie il ricorso della #LAC Sospesa l'apertura della #caccia con effetto immediato in tutta la #Regione #Lombardi… - FrancesDiBi : RT @PazzoPerDomani: #22settembre Buon mercoledì con la prima pagina del @DomaniGiornale cartaceo: l’editoriale del diretòr @StefanoFeltri s… - LaLestofante : RT @Anpinazionale: 'Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha revocato l’apertura dei licenziamenti collettivi per la Gkn.Per il tribunale la m… - GiulioFichel : RT @wshaper: - #Zuccotti (responsabile pediatria del Sacco) il 26 agosto su Repubblica: «preoccupato per apertura #scuole, i bambini non se… -

Ultime Notizie dalla rete : L’apertura del L'apertura del Corriere dello Sport: "La legge dell'Inter" TUTTO mercato WEB