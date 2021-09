L' aperitivo | il furto | poi la scomparsa | che fine ha fatto Giacomo Sartori?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : aperitivo furto

ilGiornale.it

Va a fare uncon gli amici e scompare nel nulla. Giacomo Sartori , un trentenne di Mel, in provincia di ... si era incontrato con gli amici per un bicchiere e aveva subito ildelllo ...... ricordiamo ilaggravato, commesso alla fine del mese di luglio scorso, su un'autovettura ... in pieno centro, seduto al bar insieme ad amici intento a consumare un. Veniva tratto in ...Giacomo Sartori è scomparso da Milano il 17 settembre dopo una serata con gli amici: i famigliari lo stanno cercando attraverso i social ...Era stato arrestato appena un giorno fa dai Carabinieri della Compagnia di Marsala per essere evaso dagli arresti domiciliari e sorpreso mentre comodamente seduto al bar, in pieno centro, consumava un ...