L' annuncio di Draghi | Triplicheremo gli sforzi | dall' Italia 45 milioni di vaccini ai paesi poveri

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Pubblichiamo l'intervento integrale del presidente del Consiglio Marioal Global Covid-19 Summit, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu Vorrei ringraziare il Segretario Blinken per aver presieduto questo incontro e per avermi dato l'opportunità di condividere alcune osservazioni conclusive. Per porre fine a questa pandemia e prevenire future emergenze sanitarie, la cooperazione globale è essenziale. Il vertice globale sulla salute (Global Health Summit), tenutosi lo scorso maggio a Roma, è un buon esempio di ciò che un multilateralismo efficace è in grado di produrre. Ie le aziende farmaceutiche hanno promesso dosi die finanziamenti in favore deivulnerabili. E nella Dichiarazione di Roma ci siamo impegnati a rispettare una serie di principi comuni per essere meglio preparati ad ...