L’annuncio di Draghi all’Onu: “L’Italia donerà 45 milioni di vaccini ai Paesi poveri entro l’anno” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Noi siamo pronti a triplicare i nostri sforzi” nella donazione di dosi dei vaccini. “entro fine anno doneremo 45 milioni di dosi” ai Paesi più poveri. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al ‘Global Covid-19 Summit’, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. In occasione del Global Health Summit di Roma Draghi aveva annunciato la donazione, da parte delL’Italia, di 15 milioni di dosi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Noi siamo pronti a triplicare i nostri sforzi” nella donazione di dosi dei. “fine anno doneremo 45di dosi” aipiù. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo al ‘Global Covid-19 Summit’, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. In occasione del Global Health Summit di Romaaveva annunciato la donazione, da parte del, di 15di dosi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Dome689 : RT @fattoquotidiano: L’annuncio di Draghi all’Onu: “L’Italia donerà 45 milioni di vaccini ai Paesi poveri entro l’anno” - fattoquotidiano : L’annuncio di Draghi all’Onu: “L’Italia donerà 45 milioni di vaccini ai Paesi poveri entro l’anno” - hodordue : RT @lo_shuffler: Intanto il #GreenpassObbligatorio per i lavoratori non è ancora in Gazzetta Ufficiale. Che cambi l'apparenza ok ma da Cont… - MPellegrini1988 : RT @lo_shuffler: Intanto il #GreenpassObbligatorio per i lavoratori non è ancora in Gazzetta Ufficiale. Che cambi l'apparenza ok ma da Cont… - lo_shuffler : Intanto il #GreenpassObbligatorio per i lavoratori non è ancora in Gazzetta Ufficiale. Che cambi l'apparenza ok ma… -