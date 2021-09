L’anno da "Pac-Man" delle Big Tech. Mangiano startup, Lina Khan permettendo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le Big Tech si stanno mangiando le piccole start-up tecnologiche, loro potenziali concorrenti in futuro. Qualcuno già parla di ‘Bigger Tech’. È l’effetto Pac-Man, ispirato al funzionamento dell’iconico videogioco: ogni singola acquisizione, presa di per sé, non ha un particolare valore economico. Ma la somma di tutte può regalare posizioni semi-monopolistiche, nei rispettivi settori, ai grandi acquirenti. E l’ultimo anno è stato L’anno del Pac-Man. Microsoft, Apple, Google, Facebook e compagnia hanno investito 264 miliardi di dollari per prendere possesso delle potenziali rivali. Ma proprio da quest’anno, l’avanzata delle Big Tech è a rischio. I due ‘ostacoli’ si chiamano Joe Biden e Lina Khan. Il primo, già nei primi giorni di insediamento, ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le Bigsi stanno mangiando le piccole start-up tecnologiche, loro potenziali concorrenti in futuro. Qualcuno già parla di ‘Bigger’. È l’effetto Pac-Man, ispirato al funzionamento dell’iconico videogioco: ogni singola acquisizione, presa di per sé, non ha un particolare valore economico. Ma la somma di tutte può regalare posizioni semi-monopolistiche, nei rispettivi settori, ai grandi acquirenti. E l’ultimo anno è statodel Pac-Man. Microsoft, Apple, Google, Facebook e compagnia hanno investito 264 miliardi di dollari per prendere possessopotenziali rivali. Ma proprio da quest’anno, l’avanzataBigè a rischio. I due ‘ostacoli’ si chiamano Joe Biden e. Il primo, già nei primi giorni di insediamento, ha ...

