L'America riapre ai viaggiatori vaccinati da novembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) NEW YORK - Gli Stati Uniti riaprono: a partire dagli inizi di novembre i viaggiatori internazionali interamente vaccinati, inclusi gli europei e i britannici, potranno entrare negli States. La ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 settembre 2021) NEW YORK - Gli Stati Uniti riaprono: a partire dagli inizi diinternazionali interamente, inclusi gli europei e i britannici, potranno entrare negli States. La ...

Advertising

CatelliRossella : L'America da novembre riapre ai visitatori vaccinati - Nord America - ANSA - StefaniaFalone : RT @francofontana43: Nel nome di Massimo Troisi. Una buona notizia: un Cinema che riapre. Riprende vita il Cinema Induno. Restaurato a cura… - IlaLillyScotti : Ovviamente in queste 4 ore non vorrei fare sogni strani perché non è possibile che ho ripercorso per ben 2 volte il… - TeneraValse : RT @francofontana43: Nel nome di Massimo Troisi. Una buona notizia: un Cinema che riapre. Riprende vita il Cinema Induno. Restaurato a cura… - LuigiF97101292 : RT @CorriereQ: L’America da novembre riapre ai visitatori vaccinati -