L’alternativa al bipopulismo è Milano | ma i riformisti sonnecchiano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Cinque anni fa ac’è stata una bella sfida elettorale per l’elezione del sindaco della città più vivace e più solidale d’Italia. Il centrosinistra renziano schierava Beppe Sala, superando i malumori della ditta, e il centrodestra non ancora divorato dal niente-mischiato-a-nulla di Salvini e Meloni gli contrapponeva il riformista Stefano Parisi. I due candidati, entrambi ex city manager di, hanno chiuso il primo turno divisi da un solo punto percentuale e solo al ballottaggio ha prevalso Sala di tre su Parisi. È stata una campagna politica bella e impegnativa, anche dura, ma di quelle che valorizzano il modello democratico e alla fine a guadagnarci è stata tutta la città. Bei tempi. Quest’anno Sala non ha avversari credibili, anche perché il candidato di destra Luca Bernardo è talmente improbabile da aver già minacciato di ritirarsi e, ...