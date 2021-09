LA XXII Regata del Conero all’insegna della sostenibilità

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ stata presentata questa mattina, nella Sala Giunta del Comune di Ancona, ladel, veleggiata costiera che partirà domenica 26 settembre alle 11 dal Passetto, girando le due boe all’altezza di Portonovo e ritorno al Passetto, dove sarà posizionato il traguardo. Voluta nel 1999 dai 4 circoli velici FIV di Ancona (Ancona YC, Assonautica, LNI Ancona, SEF Stamura) per l’inaugurazione del porto turistico, la manifestazione è cresciuta nel tempo e, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia nel 2020, quest’anno riprenderà il suo tradizionale format, con un calendario di eventi collaterali a terra e circa 200 scafi sulla linea di partenza. Aperta a tutte le imbarcazioni a vela dislocanti, suddivise per classi metriche ai finiclassifica, ladelè per ...