La trasformazione rapida della mafia con la pandemia Allarme della Dia | meno violenze e più affari

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La criminalità organizzata cambia faccia e si adegua ai tempi – e alle crisi epocali: Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta seguono il passo, sono sempreviolente ma sempre più collegate a doppio filo ai colletti bianchi. A dirlo è la nuova RelazioneDirezione investigativa antisul secondo semestre del 2020 appena consegnata al Parlamento. Le mafie, si legge, sostituiscono «l’usoviolenza, sempre più residuale, con linee d’azione di silente infiltrazione». E strumentalizzano i gravi disagi provocati dalladi Coronavirus, come già spiegato l’anno scorso a crisi pienamente in corso. Lo fa la camorra per esempio, scrive la Dia, che «resta per dinamiche e metodi un fenomacro-criminale dalla configurazione ...