La Sangalli vicina ai dipendenti col “Kit scuola” per i figli | 150 euro per libri | quaderni e penne

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Mapello. Ricomincia lae per il terzo anno consecutivoSpa è simbolicamente compagna di banco deideiattraverso il “Kit”, iniziativa adottata dall’azienda a partire dal 2019. “In concomitanza con i festeggiamenti per il quarantesimo anno di attività – spiega Marco, titolare dell’omonima azienda – abbiamo deciso di voler essere al fianco delle famiglie di chi lavora con noi contribuendo ad acquistare il materiale didattico usato dai bimbi durante il loro percorso di apprendimento. Una piccola idea che vuole però essere un segnale concreto dell’importanza che per noi riveste ognuno dei nostri collaboratori e, a cascata, i loro cari”. Una carta di acquisto del valore di 150, anche per quest’anno, ha dunque concorso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sangalli vicina

https://ilcorriere.net/

L'Inter attacca, vaal gol con Jurgens (girata deliziosa ben parata dall'estremo difensore ... 6, Pelamatti 7, Casadei 5 (1' st Fabbian 7),6 (31' st Andersen sv), Nunziatini 6.5, Owusu ...È il pensiero del presidente di Confcommercio Carlo, che prosegue: "Il nostro Paese sta ... La Confcommercio è stataalle imprese e mi gratifica apprendere che grazie a questa ...27' - Viene avanti piano l'Inter, che ora batte una rimessa laterale con Zanotti all'altezza della trequarti. 25' - Solo Inter in campo da qualche minuto, il Bologna per ora regge. 23' - Non si chiude ...Inizia in modo scoppiettante il cammino in Youth League per l'Inter Under 19 di Cristian Chivu. Al Breda i nerazzurri soffrono a lungo la qualità dei pari età del Real Madrid, giocano a sprazzi nella ...