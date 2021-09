La Regina di scacchi Nona Gaprindashvili denuncia Netflix per sessismo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una delle vere “Regine di scacchi”, Nona Gaprindashvili, ha denunciato Netflix, che stava festeggiando il suo Emmy come miglior miniserie 2021, per diffamazione, invasione della privacy e di Gender Sidelining, detto più semplicemente sessismo, per averla sminuita nel suo lavoro e nella sua carriera. Leggi anche › Judit Polgár, chi è la “vera” e prima Regina di scacchi La Regina di scacchi Nona Gaprindashvili offesa da Netflix L’80enne ormai campionessa di scacchi, che chiede un risarcimento di 5 milioni di dollari, si è sentita offesa ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una delle vere “Regine di”,, hato, che stava festeggiando il suo Emmy come miglior miniserie 2021, per diffamazione, invasione della privacy e di Gender Sidelining, detto più semplicemente, per averla sminuita nel suo lavoro e nella sua carriera. Leggi anche › Judit Polgár, chi è la “vera” e primadiLadioffesa daL’80enne ormai campionessa di, che chiede un risarcimento di 5 milioni di dollari, si è sentita offesa ...

