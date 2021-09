La raccolta firme digitali per il referendum contro il Green Pass, invece che semplificare, complica la vita (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con una battuta, verrebbe da dire che ci vuole meno tempo per ottenere il Green Pass che per firmare contro il Green Pass stesso. Il referendum per l’abolizione del Green Pass, infatti, al pari delle altre due iniziative che hanno beneficiato, per la raccolta firme, dell’emendamento del 20 luglio, promosso dal parlamentare di +Europa Riccardo Magi, al Dl semplificazioni che prevede la possibilità di raccogliere le 500mila firme necessarie per promuovere un referendum anche attraverso una procedura online. Una procedura che, al momento, non è unica per tutti (ma che lo sarà in futuro, a partire dal 2022, grazie a una piattaforma gestita direttamente dal governo). Per questo, le modalità ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con una battuta, verrebbe da dire che ci vuole meno tempo per ottenere ilche per firmareilstesso. Ilper l’abolizione del, infatti, al pari delle altre due iniziative che hanno beneficiato, per la, dell’emendamento del 20 luglio, promosso dal parlamentare di +Europa Riccardo Magi, al Dl semplificazioni che prevede la possibilità di raccogliere le 500milanecessarie per promuovere unanche attraverso una procedura online. Una procedura che, al momento, non è unica per tutti (ma che lo sarà in futuro, a partire dal 2022, grazie a una piattaforma gestita direttamente dal governo). Per questo, le modalità ...

