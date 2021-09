La rabbia di Al Bano e Sgarbi, fischiati al concerto per Battiato (video): “Erano fans della Murgia…” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutti degni di ricordare Battiato, tranne Al Bano e Sgarbi. Doveva essere un “Invito al viaggio”, la serata evento tutta dedicata a Franco Battiato, in scena ieri sera all’Arena di Verona, ma qualcuno ha preferito trasformarlo in una esclusione dal viaggio. Gli ospiti non graditi a una certa sinistra che fin dall’inizio ha provato a mettere cappello perfino sulla morte del grande cantante, Al Bano e Vittorio Sgarbi, sono stati oggetto di una vergognosa salve di fischi (video) da parte di qualcuno tra il pubblico, che gridava “vergogna”. Amici di Battiato insultati dai fans di Battiato, una scena pietosa. Al Bano e Sgarbi e i fischi per Battiato… Grandi amici di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutti degni di ricordare, tranne Al. Doveva essere un “Invito al viaggio”, la serata evento tutta dedicata a Franco, in scena ieri sera all’Arena di Verona, ma qualcuno ha preferito trasformarlo in una esclusione dal viaggio. Gli ospiti non graditi a una certa sinistra che fin dall’inizio ha provato a mettere cappello perfino sulla morte del grande cantante, Ale Vittorio, sono stati oggetto di una vergognosa salve di fischi () da parte di qualcuno tra il pubblico, che gridava “vergogna”. Amici diinsultati daidi, una scena pietosa. Ale i fischi per… Grandi amici di ...

