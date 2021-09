La probabile formazione del Napoli: confermato Rrahmani, Lozano titolare (Di mercoledì 22 settembre 2021) I tanti impegni ravvicinati comportano un’intelligente distribuzione delle energie nei giocatori del Napoli, che domani affronterà la Sampdoria. Eppure Luciano Spalletti non ha in mente un turnover importante in vista di questa sfida. Rispetto alla partita con l’Udinese, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Ospina e i quattro difensori sono confermati, con Manolas che dunque parte di nuovo dalla panchina. Riproposti anche Fabian Ruiz e Anguissa a centrocampo, dove non ci sono troppe alternative. In avanti, Lozano dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Politano mentre Zielinski riprende il suo posto sulla trequarti, con Insigne a sinistra e Osimhen a guidare il reparto offensivo. Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Lozano, Zielinski, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 settembre 2021) I tanti impegni ravvicinati comportano un’intelligente distribuzione delle energie nei giocatori del, che domani affronterà la Sampdoria. Eppure Luciano Spalletti non ha in mente un turnover importante in vista di questa sfida. Rispetto alla partita con l’Udinese, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Ospina e i quattro difensori sono confermati, con Manolas che dunque parte di nuovo dalla panchina. Riproposti anche Fabian Ruiz e Anguissa a centrocampo, dove non ci sono troppe alternative. In avanti,dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Politano mentre Zielinski riprende il suo posto sulla trequarti, con Insigne a sinistra e Osimhen a guidare il reparto offensivo.(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo,, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa;, Zielinski, ...

