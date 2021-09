La Premier League se ne infischia della sosta dopo i Mondiali 2022: a Santo Stefano si gioca lo stesso (Di mercoledì 22 settembre 2021) Che gli inglesi, a proposito del calcio, vogliano fare sempre a modo loro non è una novità e ora è arrivata un’altra conferma in tal senso. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, infatti, la Premier League non ha intenzione di abbandonare per la prossima stagione la tradizione del Boxing Day, cioè che si giochi nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. La particolarità è che i Mondiali in Qatar del 2022 si giocheranno in inverno e la finale è prevista per il 18 dicembre. Per cui, per coloro che disputeranno l’ultimo atto della competizione ci sarebbero soltanto otto giorni di pausa per poi riprendere le attività col proprio club. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 settembre 2021) Che gli inglesi, a proposito del calcio, vogliano fare sempre a modo loro non è una novità e ora è arrivata un’altra conferma in tal senso. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, infatti, lanon ha intenzione di abbandonare per la prossima stagione la tradizione del Boxing Day, cioè che si giochi nel giorno di, il 26 dicembre. La particolarità è che iin Qatar delsi giocheranno in inverno e la finale è prevista per il 18 dicembre. Per cui, per coloro che disputeranno l’ultimo attocompetizione ci sarebbero soltanto otto giorni di pausa per poi riprendere le attività col proprio club. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Secondo Sky Sports UK, il campionato inglese non vuole abbandonare la tradizione del 26 dicembre. La finale mondial… - MaglieCalcio13 : 'Chelsea al lavoro per rinnovi Jorginho, Kanté e Mount' - Corriere dello Sport - SampNews24 : #Andersen dimentica la #Sampdoria e la #SerieA: «#PremierLeague il top» - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Dopo 25 anni i tifosi inglesi tornano a tifare in piedi: da gennaio via ai test #PremierLeague #Championship - ETGazzetta : Dopo 25 anni i tifosi inglesi tornano a tifare in piedi: da gennaio via ai test #PremierLeague #Championship -