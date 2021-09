La politica estera di Tokyo appesa alle sfumature (Di mercoledì 22 settembre 2021) All’interno di un dibattito dominato dalle questioni interne (la pandemia, la crisi demografica e la stagnazione economica), i quattro candidati presidenti del Partito liberaldemocratico del Giappone – Fumio Kishida, Taro Kono, Seiko Noda e Sanae Takaichi – hanno dato poche indicazioni rispetto alla postura diplomatica che intendono adottare se eletti e confermati a capo del governo. Soprattutto per non relegare il paese arcipelago a un ruolo di second’ordine negli assetti regionali. I solchi sono già tracciati: pare scontato che il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 settembre 2021) All’interno di un dibattito dominato dquestioni interne (la pandemia, la crisi demografica e la stagnazione economica), i quattro candidati presidenti del Partito liberaldemocratico del Giappone – Fumio Kishida, Taro Kono, Seiko Noda e Sanae Takaichi – hanno dato poche indicazioni rispetto alla postura diplomatica che intendono adottare se eletti e confermati a capo del governo. Soprattutto per non relegare il paese arcipelago a un ruolo di second’ordine negli assetti regionali. I solchi sono già tracciati: pare scontato che il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

DantiNicola : Ha ragione il Presidente #Mattarella, che di nuovo sprona la #UE???? al coraggio. Politica estera comune e difesa co… - limesonline : ?? #LimesMare Nel nostro paese non è la Farnesina a fare la politica estera ma l’Eni. @Ammdegiorgi - iuvinale_n : RT @ExtremaRatio4: Elezioni ???? Il programma dei liberali @fdp si articola in più di 600 idee che vanno dal lavoro, alla politica estera, al… - smilypapiking : RT @GabrieleIuvina1: Elezioni ???? Il programma dei liberali @fdp si articola in più di 600 idee che spaziano dal lavoro, alla politica ester… - paoloigna1 : La politica estera #UE non è ma esistita Macron ha il contentino ma l’Europa resta periferia -

Ultime Notizie dalla rete : politica estera Macron ha il contentino ma l'Europa resta periferia Ancora una volta non sfoggia una politica estera comune, pur sentendosi delusa e umiliata dal comportamento di Biden in quanto alleato della Nato. Piuttosto, al netto delle parole della presidente ...

La stampa estera ci elogia: "L'Italia è il paese dei vaccinati" 'L'Italia è un esempio per il mondo, sta facendo meglio degli Usa per i vaccini anti - Covid' ha detto il virologo Anthony Fauci, capo consigliere medico del Presidente degli Stati Uniti per l' ...

Ue, Schinas: Non può esserci unanimità in politica estera europea Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Massacri invisibili, firmata l’intesa tra la Ue e il regime Duque dall’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell e dalla vicepresidente e ministra degli Esteri della Colombia Marta Lucía Ramírez, alla presenza della presidente della ...

FederPetroli: “Aumenti luce e gas: senza Strategia Energetica ogni azione politica è vana” “L’aumento dei prezzi delle materie prime in tutte le economie di mercato è una cosa naturale, il problema sta nel saperle fronteggiare con una giusta azione. In Italia senza una Strategia Energetica ...

Ancora una volta non sfoggia unacomune, pur sentendosi delusa e umiliata dal comportamento di Biden in quanto alleato della Nato. Piuttosto, al netto delle parole della presidente ...'L'Italia è un esempio per il mondo, sta facendo meglio degli Usa per i vaccini anti - Covid' ha detto il virologo Anthony Fauci, capo consigliere medico del Presidente degli Stati Uniti per l' ...dall’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell e dalla vicepresidente e ministra degli Esteri della Colombia Marta Lucía Ramírez, alla presenza della presidente della ...“L’aumento dei prezzi delle materie prime in tutte le economie di mercato è una cosa naturale, il problema sta nel saperle fronteggiare con una giusta azione. In Italia senza una Strategia Energetica ...