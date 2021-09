La nuova stangata sulla casa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con la scusa di adeguare i valori degli immobili, la riforma del catasto bussa di nuovo alla porta dei contribuenti. L'Italia sta cercando di tornare alla normalità. Mentre si riducono i contagi e i morti per il Covid, aumenta il Pil, con percentuali che non si vedevano da anni. Purtroppo la ripresa è accompagnata da un ritorno delle cartelle esattoriali, ovvero del Fisco che ricomincia a bussare alla porta dei contribuenti. E non lo fa solo con le ingiunzioni di pagamento, quei curiosi solleciti che danno tempo un mese per versare il tributo pena l'aumento delle sanzioni. No, ora ci si mette anche il Catasto, con una riforma che, con la scusa di adeguare i valori degli immobili, nasconde semplicemente una stangata fiscale. È vero, il presidente del Consiglio ha negato che il governo voglia introdurre nuove tasse e quando il segretario del Pd Enrico Letta rispolverò ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con la scusa di adeguare i valori degli immobili, la riforma del catasto bussa di nuovo alla porta dei contribuenti. L'Italia sta cercando di tornare alla normalità. Mentre si riducono i contagi e i morti per il Covid, aumenta il Pil, con percentuali che non si vedevano da anni. Purtroppo la ripresa è accompagnata da un ritorno delle cartelle esattoriali, ovvero del Fisco che ricomincia a bussare alla porta dei contribuenti. E non lo fa solo con le ingiunzioni di pagamento, quei curiosi solleciti che danno tempo un mese per versare il tributo pena l'aumento delle sanzioni. No, ora ci si mette anche il Catasto, con una riforma che, con la scusa di adeguare i valori degli immobili, nasconde semplicemente unafiscale. È vero, il presidente del Consiglio ha negato che il governo voglia introdurre nuove tasse e quando il segretario del Pd Enrico Letta rispolverò ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova stangata Salasso benzina, in un anno 300 euro in più Dopo l'allarme sulla nuova stangata di ottobre per le bollette della luce e del gas " col governo impegnato a contenere aumenti che, per l'energia elettrica, potrebbero arrivar e fino al 40% " il caro - prezzi ha colpito ...

La grande stangata dell'energia Come può difendersi il consumatore contro la stangata? "Con alcune accortezze è possibile ... Invece del telefonino di nuova generazione, è ugualmente efficiente quello ricondizionato". Per gli ...

La nuova stangata sulla casa Panorama Benzina, è stangata: un pieno costerà undici euro in più Non solo elettricità e gas. Adesso anche il carburante sarà più salato per le tasche di tutti. Il prezzo della benzina sale ancora e si porta ai massimi degli ultimi sette ...

Catasto, il piano del governo per rivedere le troppe rendite inadeguate ai valori di mercato La riforma, raccomandata da Bruxelles, è una delle condizioni per ottenerei fondi Ue per la ripresa post virus (Pnrr). La strada migliore è un adeguamento graduale degli estimi, al rialzo e al ribasso ...

