La Nasa andrà a caccia di acqua sulla Luna (Di mercoledì 22 settembre 2021) (foto: Laurent Emmanuel/AFP/Getty Images. La Luna)A caccia di acqua ghiacciata sulla Luna. Finalmente la Nasa ha reso noto il sito di alLunaggio di Viper (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), il rover robotico che nel contesto del programma Artemis verrà lanciato in direzione del nostro satellite a fine 2023. Il punto di alLunaggio si trova sul bordo occidentale del cratere Nobile al Polo Sud della Luna, uno dei punti più freddi del nostro Sistema solare. https://twitter.com/Nasa/status/1440073803518779408?ref src=twsrc%5Etfw L’acqua è vita Trovare acqua al di fuori del nostro pianeta e potervi accedere è molto importante in vista delle future missioni spaziali, che ... Leggi su wired (Di mercoledì 22 settembre 2021) (foto: Laurent Emmanuel/AFP/Getty Images. La)Adighiacciata. Finalmente laha reso noto il sito di alggio di Viper (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), il rover robotico che nel contesto del programma Artemis verrà lanciato in direzione del nostro satellite a fine 2023. Il punto di alggio si trova sul bordo occidentale del cratere Nobile al Polo Sud della, uno dei punti più freddi del nostro Sistema solare. https://twitter.com//status/1440073803518779408?ref src=twsrc%5Etfw L’è vita Trovareal di fuori del nostro pianeta e potervi accedere è molto importante in vista delle future missioni spaziali, che ...

Advertising

unasaponetta : @tvseriesale ma tutto apposto? se tutto va bene lei andrà in giro con la maglietta della nasa - zazoomblog : La Nasa andrà a cercare lacqua sulla Luna proprio qui - #andrà #cercare #lacqua #sulla #proprio - pennililla : RT @AnsaScienza: Scelto il sito di allunaggio per il #Rover della #NASA che andrà sulla #luna in cerca di #acqua Scenderà nei pressi del #… - ninda1952 : RT @RaiNews: Nel 2023 il Rover VIPER della Nasa atterrerà sul bordo occidentale del cratere Nobile al Polo Sud della Luna - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Nel 2023 il Rover VIPER della Nasa atterrerà sul bordo occidentale del cratere Nobile al Polo Sud della Luna -