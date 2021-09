La minoranza rumorosa agli sgoccioli

Advertising

Failbetter6 : Scendiamo in piazza noi, sempre silenziosi, contro questa minoranza rumorosa e mediaticamente sovraesposta che risc… - PTurche : RT @Paola63689975: Se stasera si chiude la stagione x i film remake beh un suggerimento l avremmo se solo ci ascoltaste Provate a dare una… - reidlibero : RT @Paola63689975: Se stasera si chiude la stagione x i film remake beh un suggerimento l avremmo se solo ci ascoltaste Provate a dare una… - Paola63689975 : Se stasera si chiude la stagione x i film remake beh un suggerimento l avremmo se solo ci ascoltaste Provate a dare… - larshenrik82 : @marco_heffler Stai sicuro che si tratta solo di una minoranza di minorati molto rumorosa. Se solo sapessero che i… -

Ultime Notizie dalla rete : minoranza rumorosa

il Giornale

Il resto della serata va avanti così, con un set in cui i desideri dei fan del periodo pop vengono mediati con quelli della" molto più, però " di chi preferisce i pezzi più ...Non solo perché, su un tema così delicato e sentito da tutti, inseguire una, sia pure consistente e spesso, può risolversi in una perdita secca nel bilancio dei consensi. Ma anche ...Il vecchio Pci ha campato decenni sul mito della minoranza virtuosa oppressa da una maggioranza reazionaria. E questa, già archiviata dalla storia, è solo una delle tante lacerazioni che feriscono l'I ...TRENTO. Lo slogan potrebbe essere ''per quest'anno non cambiare stessa spiaggia e stesso mare'' e invece, purtroppo, è meno ironico e simpatico e ancora una volta sui manifesti si leggono cose tipo '' ...