La mazzata anche sulla benzina: mai così cara da 7 anni. Effetto pandemia, così aumentano i prezzi al supermercato (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con l’allarme per il rincaro delle bollette di luce e gas del prossimo autunno, arriva anche la stangata già in corso sul costo della benzina. L’ondata di aumento dei prezzi delle materie prime legata alla pandemia di Coronavirus sta colpendo anche il carburante, come ha rilevato l’ultimo report del ministero della Transizione ecologica. Per un rifornimento alla pompa dal self-service, il costo prezzo medio per litro è salito di 8,58 centesimi toccando quota 1,671 euro. Non costava così tanto da ottobre 2014, quando la benzina era arrivata a costare 1,681 euro. Sale anche il diesel arrivato a 1,517 euro al litro, con un aumento di 6,58 centesimi. prezzi così non si vedevano per il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con l’allarme per il rincaro delle bollette di luce e gas del prossimo autunno, arrivala stangata già in corso sul costo della. L’ondata di aumento deidelle materie prime legata alladi Coronavirus sta colpendoil carburante, come ha rilevato l’ultimo report del ministero della Transizione ecologica. Per un rifornimento alla pompa dal self-service, il costo prezzo medio per litro è salito di 8,58 centesimi toccando quota 1,671 euro. Non costavatanto da ottobre 2014, quando laera arrivata a costare 1,681 euro. Saleil diesel arrivato a 1,517 euro al litro, con un aumento di 6,58 centesimi.non si vedevano per il ...

