La mamma positiva al covid non era vaccinata: neonato in gravi condizioni a Padova (Di mercoledì 22 settembre 2021) È ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale di Padova un neonato di soli 15 giorni infettato dal madre non vaccinata e positiva al covid. Il bimbo non presentava il virus alla ...

