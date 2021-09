La Lega spaccata sul voto per il decreto Green pass bis (Di mercoledì 22 settembre 2021) In casa Lega la frattura è sempre più chiara, anche per i non addetti ai lavori. L’addio di Francesca Donato rischia di scatenare un effetto domino che segnerebbe per la prima volta una rottura nel partito da quando Matteo Salvini ne è al comando. Sul decreto Green pass bis i voti hanno dato un segnale chiaro, erano il 60% i presenti tra le fila del Carroccio. A serrare i ranghi è stato l’asset nordista che ha portato i suoi in aula e ha permesso di essere parte attiva del provvedimento. Con Draghi il partito sembra sempre più gestito da Zaia, Giorgetti e Fedriga, piuttosto che da Salvini. Il segretario aveva provato a tenere i due lembi della ferita attaccati fino alle amministrative, ma la Donato ha aperto le danze. E si rischi addirittura il grande esodo. “Sono trent’anni che ne dicono di tutti i colori sulla ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) In casala frattura è sempre più chiara, anche per i non addetti ai lavori. L’addio di Francesca Donato rischia di scatenare un effetto domino che segnerebbe per la prima volta una rottura nel partito da quando Matteo Salvini ne è al comando. Sulbis i voti hanno dato un segnale chiaro, erano il 60% i presenti tra le fila del Carroccio. A serrare i ranghi è stato l’asset nordista che ha portato i suoi in aula e ha permesso di essere parte attiva del provvedimento. Con Draghi il partito sembra sempre più gestito da Zaia, Giorgetti e Fedriga, piuttosto che da Salvini. Il segretario aveva provato a tenere i due lembi della ferita attaccati fino alle amministrative, ma la Donato ha aperto le danze. E si rischi addirittura il grande esodo. “Sono trent’anni che ne dicono di tutti i colori sulla ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @CaressaGiovanni: #primapagina @ilmanifesto 4 voti di fiducia in 2 giorni e il quinto è dietro l’angolo. Governo senza opposizione fa a… - CaressaGiovanni : #primapagina @ilmanifesto 4 voti di fiducia in 2 giorni e il quinto è dietro l’angolo. Governo senza opposizione fa… - AndreaMarano11 : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Quattro voti di fiducia in due giorni e il quinto è dietro l’angolo Il governo senza opposizione fa a meno… - AndreaMarano11 : ???? ?????????????????? Quattro voti di fiducia in due giorni e il quinto è dietro l’angolo Il governo senza opposizione fa a… - rcatania68 : 'A strascico' Quattro voti di fiducia in due giorni e il quinto è dietro l’angolo. Il #governo senza opposizione fa… -