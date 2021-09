La Lega si prende tre consiglieri regionali lombardi di Forza Italia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tre consiglieri regionali lombardi di Forza Italia passano nella Lega. Li ha presentati lo stesso Matteo Salvini questa mattina in una conferenza stampa a Milano. Si tratta di Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale, Mauro Piazza e Daniele Nava, ex presidente della provincia di Lecco. "E' una bella giornata, il mio obiettivo è rinsaldare e unire il centrodestra in Italia e in Europa. Non c'è competizione interna alla coalizione", ha detto il leader del Carroccio. Il cui annuncio non è stato casuale: punta a sottacere le fuoriuscite di queste settimane, tra cui quella dell'europarlamentare Francesca Donato. Anche se lo stesso Salvini ha detto che "le due cose non c'azzeccano assolutamente. Non riusciamo a inventarci conferenze stampa dalla sera alla ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tredipassano nella. Li ha presentati lo stesso Matteo Salvini questa mattina in una conferenza stampa a Milano. Si tratta di Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale, Mauro Piazza e Daniele Nava, ex presidente della provincia di Lecco. "E' una bella giornata, il mio obiettivo è rinsaldare e unire il centrodestra ine in Europa. Non c'è competizione interna alla coalizione", ha detto il leader del Carroccio. Il cui annuncio non è stato casuale: punta a sottacere le fuoriuscite di queste settimane, tra cui quella dell'europarlamentare Francesca Donato. Anche se lo stesso Salvini ha detto che "le due cose non c'azzeccano assolutamente. Non riusciamo a inventarci conferenze stampa dalla sera alla ...

