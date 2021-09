La Juventus in rimonta a Spezia vince la prima partita di campionato: la ribaltano Chiesa e De Ligt (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo l'1 - 0 di Kean e il 2 - 1 firmato Gyasi dopo 5 minuti e Antiste all'alba del secondo tempo, la Vecchia Signora ribalta il risultato con i goal di Chiesa al 66° e di De Ligt al 72° e conquista ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo l'1 - 0 di Kean e il 2 - 1 firmato Gyasi dopo 5 minuti e Antiste all'alba del secondo tempo, la Vecchia Signora ribalta il risultato con i goal dial 66° e di Deal 72° e conquista ...

