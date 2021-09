La Francia ha smentito di voler cedere il suo seggio Onu all' Unione europea

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Come se non bastassero i problemi diplomatici legati al dossier Aukus, questa mattina, l’Eliseo, è stato costretto a mettere una pezza ad alcune dichiarazioni scivolose dell’eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi al Télégraph, in merito all’ipotesi di cessione, da parte della, del suopermanente nel Consiglio di sicurezza dell’Onu, in cambio della Difesa, il grande sogno di Emmanuel Macron. “Contrariamente alle affermazioni del tabloid inglese Daily Telegraph diffuse questa mattina, no, lanon ha proposto di lasciare il suonel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. È dellae lo resterà”, ha scritto su Twitter l’Eliseo. Il quotidiano britannico, citando come fonte un “proche” di Macron, ossia Gozi, ha scritto che il presidente ...