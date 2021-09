La faccia di Bianca Berlinguer per il ritorno di Mauro Corona a Cartabianca | VIDEO (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una dedica poetica, lo smoking, Bianca Berlinguer più luminosa che mai: il grande ritorno di Mauro Corona a CartaBianca La faccia di Bianca Berlinguer per il ritorno di Mauro Corona a CartaBianca VIDEO “Dove eravamo rimasti?”, come Enzo Tortora che pronunciò la frase per il suo ritorno in tv dopo un esilio ben più grave e doloroso Mauro Corona fa il suo ritorno a CartaBianca dopo un anno. E per l’occasione sfoggia lo smoking. “Citando Leopardi, ‘passata è la tempesta’… Chiedo nuovamente scusa a lei e alla Rai. Ho sbagliato, ho un senso di colpa. ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una dedica poetica, lo smoking,più luminosa che mai: il grandedia CartaLadiper ildia Carta“Dove eravamo rimasti?”, come Enzo Tortora che pronunciò la frase per il suoin tv dopo un esilio ben più grave e dolorosofa il suoa Cartadopo un anno. E per l’occasione sfoggia lo smoking. “Citando Leopardi, ‘passata è la tempesta’… Chiedo nuovamente scusa a lei e alla Rai. Ho sbagliato, ho un senso di colpa. ...

