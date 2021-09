La DIA riporta una crescita del tentativo delle mafie d’infiltrarsi nell’economia

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Da una relazione della DIA (Direzione investigativa antimafia) è emersa una tendenza da partead infiltrarsi sempre più nel tessuto economico e sociale. Questo incremento è dovuto al prolungamento dell’emergenza da Covid. La “DIA” hato un incremento da partedeldi infiltrarsi, a causa dell’emergenza da Covid La DIA nell’ultimo semestre del 2020, ha eseguito 726 monitoraggi nei confronti di imprese impegnate in appalti per grandi opere e ha svolto 12.057 accertamenti su persone fisiche. Dalla relazione che la DIA ha consegnato al Parlamento è emerso un incremento della tendenza, ad infiltrarsi nel tessuto economico e sociale “sano”, questo a causa del ...

Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, stasera contro il Venezia, Stefano Pioli sembra intenzionato a dare una chance dal primo minuto in difesa a ...