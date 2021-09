(Di mercoledì 22 settembre 2021) La relazione della Direzione investigativa antimafia al Parlamento. “L’emergenza Covid occasione per rilevare aziende in difficoltà ed accaparrarsi fondi pubblici” Read More Repubblica.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

StraNotizie : La Dia: 'Le mafie cambiano faccia, meno violenza e più infiltrazioni nell'economia e nelle istituzioni'… - GDS_it : La mafie cambiano volto, meno violenza e più infiltrazioni. La Dia: Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta lavorano cos… - pef_lebowski : VENETO ORIENTALE VERONA PADOVA territorio dove sono presenti le mafie da decenni la DIA da anni e anni ha una sede… - Maxwell51410 : @paolomieli da grande stimato editorialista del @Corriere faccia un articolo con la sentenza integrale di Dell’utri… - erlamatt : RT @antimafia2000: Mafia: Dia Trieste ha sgominato sistema estorsivo inquietante. Morra: ''La Politica rifletta'' -

Ultime Notizie dalla rete : Dia mafie

la Repubblica

E' quanto afferma la Relazione dellaal Parlamento relativa al II semestre del 2020 sottolineando che si tratta da parte delledi una 'strategia criminale che, in un periodo di grave crisi, ...... credendo cioè che la propria porzione di impegno contro ledebba per forza essere quella ... Ci si consenta di dire però che una prospettiva di vita chealternative al degrado criminale non ...Una strategia mafiosa che potrebbe essere applicata anche per il riciclaggio e per l’infiltrazione nei pubblici appalti ...E' quanto afferma la Relazione della Dia al Parlamento relativa al II semestre del 2020 sottolineando che si tratta da parte delle mafie di una "strategia criminale che, in un periodo di grave crisi, ...