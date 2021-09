La destra pensa al dopo Salvini. E a trovare un nuovo leader. Comunque finisca la faida nella Lega, Matteo è debole. Un nome nuovo come Zaia fermerebbe la Meloni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma caput mundi, sicuramente, ma anche Milano, la capitale economica italiana, non è da meno e in questa tornata di amministrative – che chiama al voto le più importanti città del nostro Paese – sarà proprio da sotto la Madonnina che arriveranno le indicazioni su quali potrebbero essere gli scenari futuri più plausibili nel centrodestra E i rapporti di forza al suo interno, sia in termini di “tenuta” che di leadership. “Chi prende un voto in più sarà il leader della coalizione” è il mantra che ripete da sempre il segretario della Lega Matteo Salvini – o meglio dai gloriosi e perduti tempi del 34% alle Europee del 2019 – adottato con convinzione da qualche mese a questa parte, per ovvie ragioni, anche da Giorgia Meloni che col suo FdI sta scalando le “classifiche”. A ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma caput mundi, sicuramente, ma anche Milano, la capitale economica italiana, non è da meno e in questa tornata di amministrative – che chiama al voto le più importanti città del nostro Paese – sarà proprio da sotto la Madonnina che arriveranno le indicazioni su quali potrebbero essere gli scenari futuri più plausibili nel centroE i rapporti di forza al suo interno, sia in termini di “tenuta” che diship. “Chi prende un voto in più sarà ildella coalizione” è il mantra che ripete da sempre il segretario della– o meglio dai gloriosi e perduti tempi del 34% alle Europee del 2019 – adottato con convinzione da qualche mese a questa parte, per ovvie ragioni, anche da Giorgiache col suo FdI sta scalando le “classifiche”. A ...

