La denuncia di Giorgia Meloni | “Il governo non è intervenuto per mettere in sicurezza scuole e mezzi di trasporto”

Advertising

75_giorgia : @tizianamirti @Sara74927299 Sai sarà peggio, perché loro per lavoro si vedranno molto poco, e quindi le inventerann… - Giorgia__84 : Ah se quella famosa denuncia sarebbe andata in porto. Quante risate mi sarei fatta . Altroché le famose cartoline verdi -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia Giorgia

La Repubblica Firenze.it

L'indomani, dunque poco prima di Ferragosto, il pmRighi, che coordina gli accertamenti, ha ... La primaa carico del brigadiere era stata presentata pochi giorni prima, il 29 luglio, ......di Cascone sono coordinate dal procuratore aggiunto Laura Vaccaro e dal sostitutoRighi. '...detto che doveva ragionare con il cervello non con le mani e che dovevano andare a fare la. ...Giorgia Meloni Iterict alle S1u4:rl1a7atcd · Inizia un nuovo anno scolastico ma i problemi restano gli stessi. Il governo non è intervenuto per mettere in ...di Manuela Plastina "Stai attenta, perché la situazione bolle". Minacciata perché vaccinatrice, Giorgia Arcamone non fa un passo indietro: la farmacista ribadisce il suo impegno per portare avanti la ...