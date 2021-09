La Cina salva Evergrande per salvare se stessa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Evergrande sarà salvata dal governo cinese. Il gruppo immobiliare che ha fatto tremare a inizio settimana le borse di tutto il mondo a causa della sua situazione finanziaria (il listino americano S&P ha perso l'1,7%, Milano il 2,5% e tutte le altre borse asiatiche ed europee hanno chiuso in negativo) potrebbe non fallire, grazie all'intervento del governo cinese. Il salvataggio avrà però un prezzo che dovrà pagare Xu Jiayon, il fondatore del gruppo. Secondo Lorenzo Riccardi, Managing partner RsA ed economista presso l'università di Shangai, il governo cinese molto probabilmente interverrà nel salvataggio oltre "perché ha tutta la solidità per farlo, anche per evitare una crisi sul mercato locale. E' però possibile che studino una strategia affinché questo imprenditore sia giudicato responsabile" della situazione ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 settembre 2021)saràta dal governo cinese. Il gruppo immobiliare che ha fatto tremare a inizio settimana le borse di tutto il mondo a causa della sua situazione finanziaria (il listino americano S&P ha perso l'1,7%, Milano il 2,5% e tutte le altre borse asiatiche ed europee hanno chiuso in negativo) potrebbe non fallire, grazie all'intervento del governo cinese. Iltaggio avrà però un prezzo che dovrà pagare Xu Jiayon, il fondatore del gruppo. Secondo Lorenzo Riccardi, Managing partner RsA ed economista presso l'università di Shangai, il governo cinese molto probabilmente interverrà neltaggio oltre "perché ha tutta la solidità per farlo, anche per evitare una crisi sul mercato locale. E' però possibile che studino una strategia affinché questo imprenditore sia giudicato responsabile" della situazione ...

