La capsule collection di Ghali lanciata da Benetton alla Milano Fashion Week (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Ghali capsule collection di Benetton è stata presenta ieri alla vigilia della Milano Fashion Week. Una collezione con cui il rapper e l’azienda intendono trasmettere multiculturalità, integrazione e creatività, dialogando con le nuove generazioni. La Ghali capsule collection di Benetton presentata alla vigilia della Milano Fashion Week Una collezione marchiata Ghali approda alla Benetton. Lo ha comunicato ieri sera l’Ansa. L’azienda di abbigliamento veneta ha lanciato una capsule collection alla vigilia della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ladiè stata presenta ierivigilia della. Una collezione con cui il rapper e l’azienda intendono trasmettere multiculturalità, integrazione e creatività, dialogando con le nuove generazioni. Ladipresentatavigilia dellaUna collezione marchiataapproda. Lo ha comunicato ieri sera l’Ansa. L’azienda di abbigliamento veneta ha lanciato unavigilia della ...

Advertising

radio_m2o : Ieri #Ghali ha lanciato #UnitedColorsofGhali ?? la sua capsule collection per @benetton (e spoilerato che il nuovo a… - ritwittalo : La street art di Tv Boy diventa capsule collection per Antony Morato - Musei_Acc : Moda sostenibile, Fashion B.E.S.T. presenta la capsule collection “ONE LOOK – collezione di unicità”… - GoldenBackstage : Ospiti vip e influencer al party di presentazione della capsule collection #UnitedColorsofGhali, disegnata dal rapp… - DSAngelic : RT @negritaband: Notizie ?? dal nostro Pau e dal suo progetto Pau Scarabocchia! Leggete qui???? #Repost Ieri mattina a Milano, insieme all’… -